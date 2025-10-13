Elecciones en Esquina: el municipio recurrirá el fallo del Superior Tribunal

El asesor legal del municipio de Esquina, Ángel Ramírez, confirmó que la Comuna presentará un nuevo recurso contra la resolución del Superior Tribunal de Justicia, que mantiene habilitado el voto de los ciudadanos del paraje Malvinas en las elecciones municipales del próximo 26 de octubre. En diálogo con Radio El Litoral, Ramírez consideró que el fallo es “contradictorio e ilegal” y sostuvo que “no resolvió nada, sino que agravó el conflicto”.

“Los fundamentos del fallo nos dan la razón en un cien por cien. Reconocen que los ciudadanos de Malvinas no deberían votar autoridades de Esquina porque eso contraviene la Constitución Provincial y el principio de representación política”, explicó.

El abogado señaló que, sin embargo, en la parte resolutiva del fallo los jueces habilitan el voto voluntario de los electores de Malvinas, lo que calificó como una “figura inexistente y absurda”.

“Crearon el voto voluntario en la línea, algo que no existe. El voto es obligatorio y está en la Constitución Nacional. Es más, el fallo habilita a la Junta a entregar constancias a quienes decidan no votar, lo cual es directamente ilegal”, advirtió.

Ramírez anticipó que el municipio presentará un recurso de revocatoria ante el mismo tribunal, y en caso de no prosperar, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Esto es gravísimo. En los fundamentos los jueces dicen que el voto de ciudadanos de otro territorio pone en riesgo la legitimidad de las autoridades electas. Si esto se mantiene, cualquier resultado podrá ser impugnado”, señaló.

Consultado sobre la organización de los comicios, Ramírez aseguró que las elecciones no están en riesgo, aunque persisten dudas sobre su desarrollo y validez posterior.

“Hoy las elecciones siguen en pie, pero se abre una cantidad enorme de interrogantes. Son casi mil electores los que podrían votar en Malvinas, y eso podría definir una elección ajustada o ser motivo de futuras impugnaciones”, afirmó.

El funcionario también remarcó que el fallo sienta un precedente peligroso al “crear un derecho de abstención”, algo que “no existe en el sistema electoral argentino”. “La abstención es un ilícito. Este fallo viola directamente el artículo 37 de la Constitución Nacional. La única solución válida era excluir el circuito 34 y convocar a elecciones en Malvinas, como planteó la jueza Marta Altabe”, concluyó.

