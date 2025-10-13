Manejaba un vehículo con pedido de secuestro radicado en Buenos Aires

La Policía de Corrientes informó que el domingo secuestró un automóvil con documentación apócrifa para circular en la ciudad Capital. Además, se detuvo al conductor del rodado.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo, cuando efectivos de la Unidad Especial Anti Arrebatos, realizaban un recorrido de prevención por calle Unne, entre avenida Río Chico y calle Pomar Grande, cuando divisaron un automóvil que poseía anormalidades en su chapa patente.

Tras las primeras averiguaciones identificaron a un hombre de 23 años, quien manifestó ser propietario del rodado. Este presento la documentación a los efectivos, quienes determinaron que eran falsas y que además el vehículo tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Por tal motivo se procedió al secuestro del automóvil y a la demora preventiva del conductor, siendo trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuó con las diligencias del caso.

