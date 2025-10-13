¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

agua en superficie Banco de Corrientes Eduardo Black
agua en superficie Banco de Corrientes Eduardo Black
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Manejaba un vehículo con pedido de secuestro radicado en Buenos Aires

Las irregularidades en la chapa patente del rodado llamaron la atención de los efectivos que realizaban un recorrido por la zona. El supuesto dueño presentó documentación que resultó ser falsa, dando inició al secuestro del vehículo y detención del hombre.

Por El Litoral

Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 09:19

La Policía de Corrientes informó que el domingo secuestró un automóvil con documentación apócrifa para circular en la ciudad Capital. Además, se detuvo al conductor del rodado.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo, cuando efectivos de la Unidad Especial Anti Arrebatos, realizaban un recorrido de prevención por calle Unne, entre avenida Río Chico y calle Pomar Grande, cuando divisaron un automóvil que poseía anormalidades en su chapa patente.

Tras las primeras averiguaciones identificaron a un hombre de 23 años, quien manifestó ser propietario del rodado. Este presento la documentación a los efectivos, quienes determinaron que eran falsas y que además el vehículo tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Por tal motivo se procedió al secuestro del automóvil y a la demora preventiva del conductor, siendo trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuó con las diligencias del caso.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD