Corrientes: incautaron 256 kilos de carne en mal estado en carnicerías

Luego de sendos operativos de control en comercios de la ciudad de Bella Vista, procedieron al secuestro de un total de 256 kilos de carne vacuna al comprobarse que no estaban aptos para consumo humano.

Se trató de una labor desplegada por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica local, junto al área de Bromatología de la Municipalidad de la Bella Vista.

Realizaron controles en varias carnicerías de la ciudad, hallando mercadería en mal estado en los siguientes comercios: “Los Domínguez” y “El Negro Silva”, según detallaron.En una de ellas secuestraron 146 kilos de carne y en la otra 110 kilos del mismo producto,Por disposición de la Fiscalía en turno, se dispuso que fuera desnaturalizada.