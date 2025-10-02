Corrientes: un menor de edad resultó con graves lesiones tras un choque

La Policía de Corrientes informó que el martes tras la colisión de dos motocicletas en la ciudad Capital, donde uno de los conductores resultó con graves lesiones.

Efectivos de la Comisaría XXI Urbana fueron notificados en la noche del martes sobre un siniestro vial en calles Cartagena y Las Piedras, donde una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR de 125cc., manejada por un hombre de 46 años, y otro rodado marca Motomel, modelo Blitz, conducido por un joven menor de edad, colisionaron por razones que aún se investigan.

El conductor menor de edad sufrió graves heridas debido al impacto de los vehículos, en tanto que el hombre de 46 años tuvo heridas de menor consideración. Ambos fueron atendidos por el servicio de emergencias, pero el menor fue ingresado de urgencia al Hospital Escuela “José de San Martín” debido a la gravedad de su estado.

Los efectivos que llegaron al lugar realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal de turno. En tanto que los trámites del caso se continuaron en la citada dependencia.