Las noticias más importantes del 2 de octubre de 2025

El Concejo tiene fecha para la posible aprobación del aumento del boleto en Corrientes
Corrientes: anuncian desvíos por obras viales en Ruta Nacional N° 12
Repudian pedido de domiciliaria de un médico condenado por abuso
Gustavo Valdés respaldó a sus candidatos: "Son la única opción para defender a Corrientes en Buenos Aires"
Corrientes aprobó la Ley de Narcomenudeo para combatir el microtráfico
Este jueves no habrá servicio de recolección de basura en Corrientes
Una madre exige justicia por el abuso sexual sufrido por su hijo con discapacidad
Qué es el nuevo “pulso” con temperaturas superiores y lluvias abundantes en Corrientes
Megaoperativo: incautaron varias motos y demoraron a un sospechoso
Piden datos del motochorro implicado en la muerte de una mujer