¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Justicia de Corrientes TEMPERATURAS ALTAS Loan Peña
Justicia de Corrientes TEMPERATURAS ALTAS Loan Peña
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 2 de octubre de 2025

Por El Litoral

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 07:15

El Concejo tiene fecha para la posible aprobación del aumento del boleto en Corrientes

Corrientes: anuncian desvíos por obras viales en Ruta Nacional N° 12

Repudian pedido de domiciliaria de un médico condenado por abuso

Gustavo Valdés respaldó a sus candidatos: "Son la única opción para defender a Corrientes en Buenos Aires"

Corrientes aprobó la Ley de Narcomenudeo para combatir el microtráfico

Este jueves no habrá servicio de recolección de basura en Corrientes

Una madre exige justicia por el abuso sexual sufrido por su hijo con discapacidad

Qué es el nuevo “pulso” con temperaturas superiores y lluvias abundantes en Corrientes

Megaoperativo: incautaron varias motos y demoraron a un sospechoso

Piden datos del motochorro implicado en la muerte de una mujer

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD