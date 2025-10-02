Tras tareas investigativas se recuperó una motocicleta robada

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó una motocicleta denunciada como robada en la ciudad Capital.

Un hombre mayor de edad denunció el robo de su motocicleta marca Honda, modelo Wave de 110 cc., por lo que se iniciaron tareas investigativas por parte de efectivos de la Comisaría XVI Urbana.

Las tareas realizadas permitieron el hallazgo del rodado por calles Rafael Obligado y 19 de Mayo, el cual era abordado por dos sujetos. Estos al notar la presencia policial, abandonaron el vehículo en la vía pública para escabullirse entre los pasillos del lugar.

La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la dependencia mencionada. Por otra parte se realizan averiguaciones para identificar a los sospechosos, en tanto que en la comisaría se continuaron con los trámites de rigor.

