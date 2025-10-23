Vamos Corrientes cerró su campaña en Esquina con apoyo a la fórmula Rohner–Vallone

Vamos Corrientes cerro este miércoles por la noche su fórmula oficialista integrada por Arnoldo Rohner y Walter Vallone en la localidad correntina de Esquina de cara a las elecciones de este 26 de octubre.

Durante el acto, el gobernador Gustavo Valdés y el gobernador electo Juan Pablo Valdés manifestaron su respaldo a los postulantes locales y destacaron la importancia de mantener el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial para impulsar el desarrollo urbano, industrial y turístico de Esquina.

Valdés hizo un repaso de sus ocho años de gestión, mencionando avances en educación, infraestructura y producción. “Hicimos una fuerte apuesta a la educación, construimos 175 escuelas y refaccionamos más de 800”, afirmó. También subrayó el crecimiento del sector productivo y turístico, destacando los parques industriales y la recuperación del Iberá como ejes de la política provincial.

Por su parte, Juan Pablo Valdés calificó el encuentro como “un momento importante para Esquina” y pidió a los vecinos respaldar a la fórmula Rohner-Vallone. “Ellos hablaron con cada vecino y saben lo que necesitan. Los correntinos tenemos que mandar a la Nación a gente que defienda nuestros derechos”, expresó.

A su turno, Arnoldo Rohner agradeció el apoyo recibido y planteó la necesidad de trabajo, sensibilidad social y compromiso con la comunidad. Señaló que uno de los objetivos de su gestión será retomar la construcción de viviendas y fortalecer el sistema de salud local. “Queremos una Esquina que crezca con producción, turismo e industria. Vamos a trabajar de la mano de la Provincia para salir adelante”, manifestó.

El candidato a viceintendente, Walter Vallone, también destacó el respaldo del espacio oficialista y se comprometió a impulsar obras y soluciones a los problemas estructurales del municipio.

En tanto, los candidatos a diputados nacionales de Vamos Corrientes, Diógenes González, Práxedes López y Carlos Hernández, subrayaron la necesidad de defender los intereses de la provincia en el Congreso. López enfatizó la importancia de “preservar los recursos de Corrientes y fortalecer la educación pública”, mientras que González y Hernández coincidieron en el compromiso de “trabajar por una provincia industrializada y en desarrollo”.

Entre los presentes se encontraban los senadores nacionales Gabriela Valenzuela y Eduardo Vischi, la diputada nacional Sofía Brambila, el intendente de Capital, Eduardo Tassano, y numerosos funcionarios y legisladores provinciales.

El encuentro finalizó con un mensaje de unidad y optimismo, en el que los oradores coincidieron en la necesidad de “seguir construyendo un proyecto de desarrollo con trabajo y participación ciudadana” de cara a los próximos comicios.