†

VICTOR OSVALDO DHO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2025. Su esposa María Emma Tannuri, sus hijos Víctor Osvaldo, María Soledad, María Silvina y María Trinidad participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

†

VICTOR OSVALDO DHO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2025. Sus nietos Morena, Jeremías, Simón y Julián participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

†

VICTOR OSVALDO DHO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2025. Su esposa María Emma Tannuri, sus hijos Víctor Osvaldo, María Soledad, María Silvina y María Trinidad, su yerno Marcos y sus nietos Morena, Jeremías, Simón y Julián participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

†

VICTOR OSVALDO DHO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2025 en Corrientes. El Secretario Penal del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes Dr. Orestes Carlos Mansilla Casanova y Prosecretarios Penales Dres. Eduardo David Brites, Lidia Yamila Semhan; María Elizabet Zamponi y Juan José Cabral, hacemos llegar el testimonio de nuestro más sentido pesar por el fallecimiento del Dr. Víctor Osvaldo Dho, padre de nuestra compañera y amiga Dra. María Soledad Dho Prosecretaria Penal del Superior Tribunal de Justicia, rogando a Dios la reconforte con ánimo y consuelo, llevándole nuestro afecto, oraciones y respeto a toda su familia. c/682

†

VICTOR OSVALDO DHO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2025. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, los Sres. Ministros Dr. Alejandro Alberto Chaín, Dr. Fernando Augusto Niz, Dr. Guillermo Horacio Semhan, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y el Sr. Fiscal General de la Provincia de Corrientes Dr. César Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de la Prosecretaria Relatora del Fuero Penal del Superior Tribunal de Justicia Dra. María Soledad Dho, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/685

†

VICTOR OSVALDO DHO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2025. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Eduardo Gilberto Panseri y Sra. participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de la Prosecretaria Relatora del Fuero Penal del Superior Tribunal de Justicia Dra. María Soledad Dho, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/686

VICTOR OSVALDO “NEGRO” DHO

Q.E.P.D.

Falleció 22/10/2025. Guillermo Liwsky, sus hijos Marisu Soraya y Maximiliano participan con profundo dolor la partida del “Negro” y acompañan a su querida familia en esta irreparable pérdida. Hacen votos para que su alma descanse en paz, junto al mejor de los recuerdos que vivirán siempre en sus corazones y en los de todos sus seres queridos. c/690

VICTOR OSVALDO DHO

Q.E.P.D.

Falleció 22/10/2025. El Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste – CODIUNNE – participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de las profesoras Soledad y Trinidad Dho docentes afiliadas por la Facultad de Odontología y padre político del delegado profesor Marcos Medina a quienes abrazamos junto a su familia y seres queridos. Hacemos votos para que su alma, que ha dejado el mejor de los recuerdos, descanse en la infinita luz. c/691