Tragedia en Misiones: una mujer de Corrientes herida tras la caída del colectivo del puente Yazá

Una mujer oriunda de Ituzaingó, provincia de Corrientes, se encuentra entre los heridos del trágico accidente que conmocionó al país, luego de que un colectivo de larga distancia cayera al vacío desde el puente Yazá en Campo Viera, Misiones, tras chocar de frente con un automóvil.

El Hospital Samic de Oberá difundió este domingo la lista oficial de personas que permanecen internadas y confirmaron que entre ellas se encuentra Denis Alamara, domiciliada en Ituzaingó, Corrientes.

La mujer recibe atención médica junto a otros pasajeros que fueron trasladados desde el lugar del siniestro. Dada la magnitud de la tragedia, desde el centro de salud de Oberá solicitaron la urgente colaboración de familiares para que se comuniquen con el hospital, tanto para acompañar a los heridos como para colaborar en su identificación.

El trágico hecho, ocurrido alrededor de las 4:30 de la mañana sobre la Ruta Nacional 14, dejó un saldo provisorio de 10 víctimas fatales y 29 heridos, varios de ellos de gravedad. Se confirmó además que cuatro pacientes debieron ser derivados de urgencia al Hospital Madariaga de Posadas.

El listado de asistidos incluye a personas provenientes de distintas localidades de Misiones como Apóstoles, Eldorado, Oberá, Montecarlo, Campo Grande, Wanda y Puerto Piray.