Fueron por una pelea en una vivienda de Corrientes y hallaron plantas de marihuana

La Policía de Corrientes informó este domingo que hallaron plantas de marihuana en una vivienda de la localidad correntina de Paso de los Libres.

El hecho se registró en la noche del sábado cuando los efectivos fueron alertados de que en una vivienda del barrio 80 Viviendas, se estaba produciendo un disturbio.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a una mujer y un hombre, de 24 y 25 años, quienes estaban protagonizando una pelea. Sin embargo, durante la intervención, los efectivos hallaron cogollos, hojas y siete plantas de marihuana dentro del inmueble.

De inmediato se solicitó la colaboración de la División de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IV, quienes realizaron el test orientativo, que arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa.

En consecuencia, se procedió al secuestro de la sustancia bajo las formalidades legales correspondientes.

El hombre de 25 años fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia, mientras que las autoridades judiciales intervinientes iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar el origen y la finalidad de las plantas secuestradas.

Tanto el detenido como los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.