Murió un joven de Esquina que estuvo internado tras una riña donde fue apuñalado

Un hombre de 30 años, que permanecía internado en el hospital Zonal de Goya “Dr Camilo Muniagurria”, murió en la madrugada de este domingo.

Esta persona estuvo alojada en el área de cuidados intensivos del mencionado centro de salud desde hacía un mes desde que fue apuñalado en una riña, ocurrida el sábado 27 de septiembre en la ciudad de Esquina.



El fallecido fue identificado como Miguel Roberto Godoy, cuyo deceso fue registrado a las 3.50 de este sábado, según confirmó el portal Actualidad Esquina que brindó detalles.

El hombre resultó herido en una pierna con un arma blanca en medio de una pelea, tras lo cual se movilizó con inmediatez personal policial de la Comisaría Segunda, quienes a su vez pusieron en conocimiento a la Fiscalía en turno a cargo de Javier Gustavo Mosquera.



Luego de tomar intervención iniciaron actuaciones judiciales de oficio por lesiones graves, con relación al sangriento episodio registrado en calles Blanca Balestra y Berón de Astrada.

Acerca de lo ocurrido procedieron a la aprehensión de Alexandro Arévalo (20 años), principal implicado del hecho.

El acusado había sido localizado después de un amplio despliegue policial montado por integrantes de la seccional Segunda, la Comisaría de la Mujer y la Policía Rural y Ecológica que aprehendieron al joven en el barrio 35 Viviendas.



Cabe señalar que su detención ocurrida hace un mes incluyó una persecución, en la que hubo intercambio de disparos y demandó que policías arriesgaran sus vidas al arrojarse al río para salvar al fugitivo que se había tirado al agua al intentar huir.



Conocida la noticia del deceso de Godoy registrado en la madrugada de este domingo, según anticiparon, se daría un cambio de carátula por “supuesto homicidio”, y en consecuencia la Fiscalía dispondrá de nuevas medidas a fin de engrosar el expediente con evidencias vinculantes