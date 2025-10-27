¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Virgina Gallardo Javier Milei
Operativo

Corrientes: pescaban de forma ilegal en el río Paraná y les secuestraron las especies

El hecho se registró en horas del domingo en Corrientes. 

Por El Litoral

Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 09:31

La Policía de Corrientes informó este lunes que secuestraron surubíes y patíes tras un operativo que de control fluvial en el Paraná.

Efectivos realizaban recorridas en lanchas cuando lograron secuestrar especies ictícolas capturadas de manera ilegal, entre ellas patíes y surubíes, que no cumplían con las normas de pesca vigentes.

El procedimiento estuvo encabezado por el Inspector Raúl Barrientos, junto a efectivos policiales a cargo del Sargento Héctor Ávalos y el Cabo 1° Mario Martínez.

Desde la fuerza destacaron la importancia de estos controles preventivos para preservar la fauna ictícola del río Paraná y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

