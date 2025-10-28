¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Playas de Corrientes Virginia Gallardo Gustavo Valdés
Playas de Corrientes Virginia Gallardo Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ALERTA

La Policía busca a un hombre desaparecido en Santo Tomé

Por El Litoral

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 08:01

La Policía de Corrientes informó este lunes que se encuentra buscando a un hombre mayor de edad que se ausentó de su hogar en la madrugada del sábado pasado en la localidad correntina de Santo Tomé.

Se trata de Fernández Ramón Ceferino, de 31 años de edad, quien fue visto por última vez vestido con pantalón largo color naranja y borcegos.

Además, es una persona de contextura robusta, de 1,60 metros de altura, cabello corto color negro, piel morena y labios gruesos.

Por tal motivo, y más allá de las tareas de búsqueda que realiza la Policía, se solicita la colaboración de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general para difundir esta información y aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

Quienes puedan brindar información cierta o útil podrán comunicarse con la Comisaría de Santo Tomé: 3756-422412, a la Dependencia policial más cercana o al número gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.)

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD