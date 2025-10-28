La Policía busca a un hombre desaparecido en Santo Tomé

La Policía de Corrientes informó este lunes que se encuentra buscando a un hombre mayor de edad que se ausentó de su hogar en la madrugada del sábado pasado en la localidad correntina de Santo Tomé.

Se trata de Fernández Ramón Ceferino, de 31 años de edad, quien fue visto por última vez vestido con pantalón largo color naranja y borcegos.

Además, es una persona de contextura robusta, de 1,60 metros de altura, cabello corto color negro, piel morena y labios gruesos.

Por tal motivo, y más allá de las tareas de búsqueda que realiza la Policía, se solicita la colaboración de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general para difundir esta información y aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

Quienes puedan brindar información cierta o útil podrán comunicarse con la Comisaría de Santo Tomé: 3756-422412, a la Dependencia policial más cercana o al número gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.)