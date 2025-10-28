LLA podría impulsar a Bullrich como presidenta provisional del Senado

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, donde obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional, en el entorno libertario comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que Patricia Bullrich asuma la presidencia provisional del Senado.

“Es la intención que ella sea, pero tiene que votar y definir la Cámara Alta”, expresaron en el entorno de la senadora electa. En la Casa Rosada tampoco descartaron esa posibilidad, aunque la definición requiere la confirmación final de Javier Milei.

Pese a ello, el oficialismo sigue de festejo y ve con buenos ojos el resultado de las elecciones nacionales: La Libertad Avanza pasó de tener seis a 20 senadores propios.

Si eventualmente a ellos se le suman los seis legisladores del PRO que aún no cumplieron su mandato, algún integrante de la UCR y los nueve que responden a las provincias, el Ejecutivo siente que tendrá una buena posición para contrarrestar los 28 senadores del kirchnerismo.

Esta situación genera expectativa en el Gobierno porque creen que sería factible conseguir los votos para que Bullrich asuma la presidencia provisional.

El panorama también aumenta las posibilidades de blindaje que tendrá el oficialismo a partir de diciembre, aunque sí o sí deberá negociar con los aliados para avanzar con distintos proyectos o llegar al quorum.

La convivencia con Victoria Villarruel

Bullrich convivirá cotidianamente con Victoria Villarruel desde diciembre. Pero, si efectivamente logra quedarse con el segundo lugar en la sucesión del mando presidencial, su relación con la vicepresidenta deberá ser aún más cercana.

La actual ministra de Seguridad llegará al recinto en un momento donde la relación entre la Casa Rosada y Villarruel está quebrada. Ejemplo de ello fue la decisión de la dirigente de no manifestarse tras el triunfo del Presidente, ni en redes ni en público.

En ese contexto, que el Ejecutivo logre tener a una persona de confianza como Bullrich en el Senado le podría permitir aumentar el poder e influencia en la Cámara.

Esto cambiaría la estrategia que hasta ahora se maneja en la Cámara Alta. Antes de las elecciones, el Senado era un lugar espinoso para el oficialismo: con pocos legisladores y con Villarruel al mando, la estrategia del Gobierno fue evitar los rechazos a los vetos presidenciales y el impulso a proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal.

El antecedente más cercano entre Bullrich y Villarruel: el intercambio tenso a través de redes sociales

Cuando aún no se sabía que Bullrich iba a ser candidata a senadora, a mitad de año, la ministra se enfrentó con la vicepresidenta a través de X.

La discusión se dio tras la sesión en el Senado que sancionó la Emergencia en Discapacidad y el aumento a las jubilaciones, que luego fueron vetadas por el Presidente.

“No sea cómplice del kirchnerismo destructor”, escribió Bullrich, criticando a la vice por su presencia en la sesión.

Villarruel se defendió a través del mismo canal. Sostuvo que la ministra fue parte de “orgas de terroristas” y que pasaba “de partido en partido”. Y cerró: “Como vicepresidente cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones, me gusten o no. Entre otras cosas, me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente”.

