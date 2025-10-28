Corrientes: cuatro detenidos por el robo a una barbería

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó elementos robados de una barbería de la capital correntina. Además, se detuvo a personas relacionadas con el hecho.

El operativo se realizó durante la madrugada del lunes, luego que personal de la Comisaría XXIV Urbana, en colaboración con el Grim IV, realizaran una investigación en relación con un robo en una barbería ubicada en el barrio Jardín.

En este sitio, personas desconocidas ingresaron por la fuerza y sustrajeron varios elementos, los cuales fueron recuperados por el damnificado.

En tanto que los uniformados detectaron en la vía pública a cuatro personas mayores de edad vinculadas al robo.

Los demorados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se realizaron las diligencias del caso.