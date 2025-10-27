La tarjeta de crédito MasterCard que no cobra mantenimiento y tiene varias cuotas sin interés en Mercado Libre

Mercado Pago dio un paso estratégico para consolidarse como una alternativa a la banca tradicional al presentar su primera tarjeta de crédito Mastercard, que estará disponible de forma física y virtual.

El producto, que se lanza de manera gradual para usuarios seleccionados, busca competir fuertemente con los bancos al eliminar todos los costos fijos.

Sin costos de mantenimiento

La principal ventaja de la nueva tarjeta es su política de costos. Según detalló la plataforma, la tarjeta no tendrá costos de emisión, ni de mantenimiento mensual, ni de renovación anual. "No pagás mantenimiento, renovación, ni envío de la tarjeta", informa el sitio oficial, atacando el principal reclamo de los usuarios bancarios.

Beneficios clave

Además de la eliminación de costos, la tarjeta se enfoca en beneficios dentro de su propio ecosistema:

Cuotas sin interés : Permite realizar compras en hasta tres cuotas sin interés dentro de Mercado Libre.

: Permite realizar compras en hasta tres cuotas sin interés dentro de Mercado Libre. Pagos con QR: Habilita pagos con QR desde la app de Mercado Pago para montos superiores a $30.000.

Cómo pedir la tarjeta de Mercado Pago

El lanzamiento será gradual y no está disponible para todos los usuarios desde el inicio. "Si todavía no tenés disponible la opción de pedirla, pronto vamos a sumar más personas", aclaró la compañía.

Para solicitarla, los usuarios seleccionados deben ingresar a la aplicación de Mercado Pago, buscar la opción "Quiero la tarjeta de crédito" e iniciar el proceso de verificación digital. Una vez aprobada, se puede comenzar a usar la versión virtual de inmediato.

Impacto en el mercado

Con este lanzamiento, Mercado Pago refuerza su ecosistema financiero, que ya incluye billetera virtual, préstamos y cobros. El economista Ignacio Carballo (UCA) señaló que la tarjeta es una oportunidad para que los usuarios no bancarizados accedan a crédito y construyan un historial financiero, pero también atrae a quienes "buscan opciones más ágiles y flexibles" que los bancos tradicionales.

Noticias Argentinas