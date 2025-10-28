¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Las noticias más importantes del 28 de octubre de 2025

Por El Litoral

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 07:07

Regatas debutó con un triunfo en la Liga Sudamericana

Gustavo Valdés advirtió que a Javier Milei “no le alcanza” para imponer leyes en el Congreso

Virginia Gallardo se convirtió en diputada nacional: cuánto pasará a cobrar de sueldo

Seguridad en las playas de Corrientes: así fueron las pruebas físicas a postulantes a guardavidas

Corrientes: tras un allanamiento rescataron 43 aves que eran usadas en riña de gallos

Egresados de la Unne proponen carriles adicionales y ensanche para reducir la siniestralidad en la Ruta 12

Semana de competencia para los correntinos en Argentina, Perú y Colombia

Ciclo lectivo 2026 en Corrientes: cuándo estará disponible el listado de vacantes

“Descubrí Corrientes”: en la plaza Libertad contaron la Historia del Tren Económico

El presidente Javier Milei visitará Corrientes en noviembre

