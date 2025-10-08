Mburucuya: secuestraron cinco motos por falta de papeles y por escapes libres

En la localidad de Mburucuyá se desarrolló un intenso operativo policial sin precedentes en el lugar durante la noche del martes con un total de 40 agentes de la Comisaría local y del Grupo de Tareas Operativas (GTO) con asiento en Saladas.

El dispositivo se desarrolló por distintas calles y avenidas de accesos, barrios y la zona céntrica.

Durante los trabajos, se realizaron controles de identificación de personas y documentación vehicular, lo que permitió detectar varias irregularidades.Como resultado, se procedió al secuestro de cinco motocicletas que poseían prohibición de circular debido a falta de iluminación, caños de escapes libres y adulteraciones. Además, se realizaron 13 infracciones de tránsito a vehículos que circulaban sin documentación o en mal estado.El operativo fue llevado a cabo con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos en la localidad. La presencia policial en las calles busca brindar tranquilidad a los vecinos y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito. Con estas acciones, las autoridades locales demuestran su compromiso con la seguridad y el orden público en Mburucuyá.