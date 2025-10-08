¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

AMPLIO DESPLIEGUE

Mburucuya: secuestraron cinco motos por falta de papeles y por escapes libres

Más de 40 efectivos participaron de los controles realizados en puntos estratégicos de la localidad.
 

Por El Litoral

Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 19:45

En la localidad de Mburucuyá se desarrolló un intenso operativo policial sin precedentes en el lugar durante la noche del martes con un total de 40 agentes de la Comisaría local y del Grupo de Tareas Operativas (GTO) con asiento en Saladas.
El dispositivo se desarrolló por distintas calles y avenidas de accesos, barrios y la zona céntrica.


Durante los trabajos, se realizaron controles de identificación de personas y documentación vehicular, lo que permitió detectar varias irregularidades. 
Como resultado, se procedió al secuestro de cinco motocicletas que poseían prohibición de circular debido a falta de iluminación, caños de escapes libres y adulteraciones. Además, se realizaron 13 infracciones de tránsito a vehículos que circulaban sin documentación o en mal estado.
El operativo fue llevado a cabo con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos en la localidad. La presencia policial en las calles busca brindar tranquilidad a los vecinos y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito. Con estas acciones, las autoridades locales demuestran su compromiso con la seguridad y el orden público en Mburucuyá.

