Fin de semana largo con paro de aeronáuticos: cómo impacta en vuelos a Corrientes

El gremio de aeronáuticos alista para este jueves una asamblea en Aeropuerto Internacional Jorge Newbery por lo que varios vuelos programados por la tarde pueden estar afectados por la medida. En el caso de Corrientes, la única empresa que podría tener modificaciones en su horario es Flybondi. Fuentes oficiales señalaron a El Litoral que aún no se informaron cancelaciones o demoras.

La medida se extiende por 4 horas

La medida de fuerza de pilotos se programó en la previa del fin de semana largo y está fijada para este jueves de 16 a 20, por lo que durante cuatro horas no habrá servicio en Aeroparque. Sin embargo, los pasajeros que deben trasladarse hacia el aeropuerto Internacional Fernando Piragine Niveyro podrían verse afectados ya que el vuelo parte de Buenos Aires a las 16,05, horario de la asamblea.

El vuelo que parte desde Aeroparque al Piragine Niveyro.

Los pasajeros que partan del aeródromo correntino también serán afectados, ya que el vuelo arriba a las 18,10 y tiene como horario de llegada a las 19,40. En pleno horario en que se lleva adelante la medida.

Los vuelos que arriban desde Corrientes a Buenos Aires.

Sin embargo, fuentes oficiales señalaron a El Litoral que: “Por el momento no hay cancelaciones ni avisos sobre posibles demoras”.

De la misma empresa pero a las 20,20 está programado un segundo vuelo desde Corrientes, este no se verá afectado, ya que luego de 1,30 de viaje arribaría a Aeroparque para las 21,50 horario en que ya se desestima la medida.

Debido a esto, los usuarios deberán prestar atención a los horarios de su vuelo, ir con anticipación en caso de que se adelanten los vuelos o prepararse para aguardar en el aeropuerto hasta la hora de partida.