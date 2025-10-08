Argentina goleó a Nigeria y se clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20

La Selección argentina venció con autoridad a Nigeria (4-0) por los octavos de final del Mundial sub 20 y alcanzó los cuartos del torneo por primera vez desde 2011. Los goles para el equipo de Diego Placente los convirtieron Alejo Sarco, Maher Carrizo (2) y Mateo Silvetti.

La Albiceleste logró derrotar al mismo rival que la eliminó en la edición de 2023. El conjunto africano había terminado fuera de los primeros dos puestos de su zona, pero clasificó como uno de los cuatro mejores terceros de la fase inicial.

En la próxima instancia, Argentina se medirá con México este sábado desde las 20 por los cuartos de final. El Tri viene de eliminar al anfitrión, Chile, con una goleada por 4-1.