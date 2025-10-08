¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Loan subastas calor en Corrientes
Tras días templados

Temperatura en ascenso en Corrientes: la máxima rondará los 33°C

El termómetro comienza a subir y se esperan días calurosos. Pronostican la llegada de lluvias para el domingo. 

Por El Litoral

Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 20:32

Las temperaturas vuelven a subir en Corrientes tras unos días de alivio. En plena primavera, se espera que en los próximos días las máximas oscilen entre los 27°C y los 33°C. Las precipitaciones se aguardan para la madrugada del domingo. 

El calor comienza a hacerse notar y para este jueves se espera una máxima de 27°C y una mínima de 13°C, con vientos por el noreste que elevarán el termómetro. Sin embargo, para el viernes, día que comienza el feriado largo, ascenderá a los 30°C y los 17°C, con cielos despejados. 

Ascenso de temperatura entre el jueves y sábado. Fuente: Sepa
 
Fuente: Sepa

Mientras que para el sábado escalará a los 33°C y los 19°C, con el desarrollo de vientos por el sector norte, para la jornada del domingo se espera la llegada de tormentas por la madrugada y el ingreso de vientos por el sector sur que dejará temperaturas entre los 26°C y 20°C. 

 

 

