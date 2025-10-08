Puente Chaco-Corrientes: piden suspender el cobro del peaje

Los diputados nacionales chaqueños de Fuerza Patria, Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva, presentaron un proyecto de Resolución en el que solicitan la suspensión del cobro de peaje en el puente Chaco-Corrientes mientras se realicen las obras necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento y la seguridad.

La iniciativa chaqueña refuerza el pedido de declarar la emergencia vial en el viaducto, tal como lo hizo la diputada del PRO Sofía Brambilla.

Los legisladores denunciaron que las tareas de mantenimiento están paralizadas debido a la "falta de inversión del Gobierno Nacional". Advirtieron que el puente, un eje vital para el comercio, la logística del Mercosur y la vida diaria de miles de estudiantes y trabajadores, "presenta un deterioro progresivo con fisuras, corrosión estructural, desgaste en la carpeta asfáltica y deficiencias en señalización e iluminación".

Recursos urgentes y suspensión del cobro

El proyecto tiene dos objetivos principales:

Destino de recursos: exigir al Gobierno Nacional que destine fondos de manera inmediata para la reparación, el mantenimiento y la mejora de la circulación en el viaducto. Peaje suspendido: suspender el cobro de peaje mientras duren los trabajos necesarios para devolver la operatividad y la seguridad al puente.

Los diputados subrayaron que cada interrupción en el Puente General Belgrano genera un fuerte impacto logístico y económico en la región y la circulación internacional.

“El Puente General Belgrano no puede transformarse en un factor de inseguridad ni en un obstáculo para el desarrollo”, expresaron los legisladores, solicitando el acompañamiento de sus pares en esta resolución que busca una respuesta urgente a la crisis del viaducto.