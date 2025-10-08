Aduana subasta PlayStation 5, drones y parlantes incautados en Corrientes: cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llevará adelante este jueves una nueva subasta de artículos electrónicos incautados en Santo Tomé, Corrientes. El evento será de 11 a 14,15 donde los compradores podrán adquirir los productos a bajo precio. Entre los lotes más codiciados figuran siete consolas PlayStation 5 de 1 TB, que partirán desde $520.000 cada una, totalmente nuevas y en caja original. También se subastarán 40 GPS a $900.000, 17 cámaras para autos a $286.875, 11 parlantes JBL a $1.215.500 y 2 PlayStation 4 a $420.000.

¿Cómo participar?

El remate identificado como evento 3728 se realizará de 11 a 14.15 horas, de manera totalmente virtual. Los interesados deberán registrarse previamente en el sitio de subastas, inscribirse en el evento y realizar un depósito de garantía que se reintegra en caso de no resultar ganadores.

Según la información oficial, todos los equipos se encuentran en su caja original y sellados, aunque se venden “en el estado en que se encuentran y exhiben”, es decir, sin control previo ni garantía posterior.

ARCA aclaró además que los productos deberán retirarse personalmente en los depósitos de Arca sin posibilidad de envío. Para conocer los lugares ingrese aquí.

Las subastas públicas de la Aduana se han convertido en una alternativa atractiva para adquirir productos importados a precios reducidos. Sin embargo, especialistas advierten que es importante leer cuidadosamente las condiciones de cada remate, ya que los bienes se entregan sin revisión ni garantía de funcionamiento.