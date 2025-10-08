Violencia de género: sentenciaron a 6 años de prisión a un expolicía

El Tribunal Unipersonal a cargo Marcelo Fleitas resolvió este miércoles sentenciar a 6 años de prisión al expolicía Walter Solan por los delitos de "lesiones graves doblemente agravadas por la relación de pareja (concubina y madre de su hijo) y por mediar violencia de género” y “Desobediencia judicial”, cuya víctima fuera su expareja, Silvana Coronel.

La Fiscalía y la querella, ratificaron el pedido de 8 años de prisión, en tanto que la defensa solicitó 3 años de prisión en suspenso, según publicó el periodista Ignacio Villanueva de Confirmado.com.ar.

Finalmente, el Tribunal, después de haberlo declarado penalmente responsable, dictaminó 6 años de prisión de cumplimiento en la Unidad Penal Nº 11 de Paso de los Libres, e inhabilitación absoluta para ejercer cargos en la función pública, más accesorias legales y costas del proceso.



Caso

La primera denuncia penal, formulada contra Solán, fue el 26 de septiembre del 2022. Según el relato de la víctima se encontraba viviendo situaciones de violencia emocional, psicológica, verbal y física por parte de su expareja.

Coronel narró que un año y medio atrás (antes de la denuncia), habían comenzado las agresiones, hasta que el día 3 de septiembre del 2022, una agresión física brutal, le provocó una fractura costal y lesiones renales, todas de carácter grave, constatadas por estudios médicos, que fueron presentados en el legajo judicial.