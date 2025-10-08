Varios detenidos y un arma blanca secuestrada en diferentes operativos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a varias personas en diferentes operativos en la ciudad Capital. Además, se secuestró un arma punzante en una detención.

En la mañana del martes, efectivos del Destacamento San Marcos que realizaban un recorrido de prevención delitos, fueron alertados de un robo.

Por ello acuden a calles Gutnisky y Garay, donde una mujer fue víctima de un intento de robo. Con los datos recabados en el lugar se procedió a un rastrillaje en la zona, tras el cual se identificó y demoró a un hombre de 25 años. Tras las primeras averiguaciones se constató que tiene antecedentes policiales.

En la misma franja horaria, pero por calles Merceditas de San Martín y 175, del barrio San Marcos, se divisó a un hombre merodeando en la zona. El sospechoso observaba el interior de los domicilios, lo cual generaba intranquilidad entre los vecinos.

Por tal motivo, se procedió a la identificación y demora de un hombre de 25 años. Luego se comprobó que el sospechoso poseía antecedentes por delitos contra la propiedad. Además, entre sus pertenencias encontraron un elemento punzante, de unos 40 cm, el cual fue secuestrado.

Por último, pasado el mediodía, sobre la intersección de avenida Maipú y calle Roque Pérez, se identificó y demoró de forma rápida a un menor de edad que momentos antes intentó robar un teléfono celular a otro menor que circulaba por la zona.

Los detenidos y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría mencionada, donde se continúan con los trámites de cada caso.