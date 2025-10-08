Corrientes: la construcción perdió 2.000 puestos de trabajo en los últimos ocho meses

La Cámara Argentina de la Construcción publicó un informe esta semana donde indica que Corrientes perdió 5.066 puestos de trabajo en el sector.

Al respecto, el secretario general de la Uocra local, Juan de Dios Avalos, admitió que “hemos tenido una baja, sí, pero no como 5.000 trabajadores”, cuestionando la cifra del informe.

El sindicalista detalló que en el sector de la construcción “en estos últimos seis u ocho meses la pérdida real ronda los 2.000 puestos en la provincia”, en entrevista a radio Continental.

Según el informe, Corrientes se ubica entre las provincias más afectadas junto a Chaco, Formosa y Misiones. Sobre este punto, el gremialista habló sobre situaciones particulares, pues “la realidad de otras provincias no es la misma que la nuestra”, y agregó que “al gobierno de Chaco le giraron 32 mil millones de pesos, después otros 20 mil millones, y a Corrientes no llegó nada”.

“Nos estamos arreglando con lo que tenemos”, acotó Avalos de forma contundente, aludiendo a los diferentes tipos de relaciones entre Nación y cada jurisdicción provincial. “No estoy defendiendo al Gobierno ni diciendo si está bien o mal, pero la realidad es otra”, finalizó.