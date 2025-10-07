Comenzarán los trabajos de ensanchamiento en la ruta 43 de Santa Ana

Comenzarán los trabajos de ensanchamiento en la ruta 43 que ingresa a Santa Ana. El proyecto de infraestructura vial está a cargo del gobierno de la provincia de Corrientes y busca mejorar la conectividad y optimizar el tránsito en una zona clave para el desarrollo urbano.

Como parte de los trabajos preliminares, se realizarán tareas de limpieza de zanjas y cuneteo, fundamentales para garantizar el drenaje adecuado del agua y permitir el avance del ensanchamiento.

Las acciones están articuladas con el Municipio local, que tendrá un rol esencial en la ejecución de las etapas posteriores.

Una vez finalizadas las obras, la Ruta 43 pasará a denominarse avenida Don Julio Romero.

