Caso Loan: la Justicia Federal ordenó nuevos rastrillajes en lagunas de 9 de Julio

El Juzgado Federal de Goya, a cargo de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, dictó la Resolución N° 527/2025, mediante la cual se autoriza un amplio operativo de rastrillaje, allanamiento y registro en la zona rural de 9 de Julio, departamento de San Roque, provincia de Corrientes.

La medida, firmada el 8 de noviembre de 2025, se enmarca en el Expediente FCT 2157/2024/96 y tiene como objetivo profundizar la búsqueda del menor, desaparecido el 13 de junio de 2024.

Según la resolución, la jueza Cristina Pozzer Penzo ordena iniciar, a partir del lunes 10 de noviembre, tareas simultáneas de búsqueda acuática y lacustre en cuatro lagunas ubicadas alrededor del campo del matrimonio Pérez y Caillava, en las inmediaciones del denominado eucaliptal, sobre la Ruta Provincial 113.

Las coordenadas de los puntos a inspeccionar fueron precisadas por el Comando Unificado Corrientes (CUC) y comprenden áreas de difícil acceso y amplia extensión. El operativo se desarrollará durante 50 días corridos, con posibilidad de prórroga en función de las condiciones climáticas y los resultados obtenidos.

Participación de fuerzas federales y organismos técnicos

El Comando Unificado Corrientes encabezará el operativo, con apoyo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Corrientes, todo bajo supervisión judicial.

También participarán organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

La jueza autorizó además la intervención del Ministerio de Seguridad de Corrientes, aunque aclaró que su rol será únicamente de apoyo logístico y humano, mientras que las tareas de investigación permanecerán bajo control federal.

Allanamientos y medidas de control

La resolución judicial dispone allanamientos con uso de la fuerza pública, si fuera necesario, en propiedades rurales adyacentes a las lagunas y en cualquier construcción o galpón próximo a los espejos de agua.

Se estableció un control estricto de acceso y circulación en las zonas de trabajo, con registro fílmico y fotográfico obligatorio, resguardo de la cadena de custodia y presencia de testigos hábiles ajenos a las fuerzas de seguridad.

La magistrada sostuvo que estas medidas, aunque intrusivas, resultan “oportunas, conducentes y proporcionales” para los fines de la investigación, en cumplimiento de los artículos 193 y 225 del Código Procesal Penal de la Nación.

La jueza otorgó intervención a la querella, en representación de la familia de Loan, autorizando la presencia de un familiar directo y un abogado durante las diligencias, siempre bajo coordinación del CUC.

La decisión busca garantizar los principios de tutela judicial efectiva y la participación de las víctimas, evitando la revictimización secundaria y asegurando la transparencia de todo el procedimiento.

Objetivo: hallar rastros o evidencias sobre el paradero de Loan

El operativo tiene como meta hallar cualquier rastro, evidencia u objeto que aporte información sobre el paradero de Loan Danilo Peña, o que permita identificar a los autores, cómplices o instigadores del hecho.

Las tareas se realizarán bajo protocolos nacionales de seguridad, preservación de evidencias y protección ambiental, con comunicación directa al juzgado ante cualquier hallazgo relevante.