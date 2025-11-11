La Corte ratificó la condena a la ex fiscal correntina que falsificó papeles de una casa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin al proceso judicial contra la ex fiscal Olga Anahí Tabacchi, oriunda de la ciudad correntina de Santo Tomé, al ratificar la condena de un año y seis meses de prisión efectiva en su contra.

La exmagistrada fue encontrada culpable de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en concurso real con falsificación de instrumento público y en concurso aparente con daños.

Previamente a la ratificación de la condena, Tabacchi ya había sido removida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Las maniobras ilegales y la falsificación

Las acusaciones se centran en el período en que Tabacchi se desempeñó en la Unidad de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) en Santo Tomé.

La ex fiscal fue condenada por:

Beneficio económico indebido: ocupar de manera irregular una propiedad en Santo Tomé y arrendarla a una mujer, haciéndose pasar por la dueña legítima para obtener un beneficio económico personal. Presión y falsificación: al ser descubierta la irregularidad, Tabacchi habría intentado presionar a la inquilina para que devolviera el inmueble. Para forzar una mediación extrajudicial con la afectada, falsificó un formulario de derivación.

En dicho formulario, Tabacchi figuraba simultáneamente como fiscal y como parte denunciante, y además creó una denuncia ficticia para darle apariencia de legalidad al trámite. Según la Justicia, la exfuncionaria manipuló el sistema informático judicial para ocultar sus acciones y aprovechar su posición en el Ministerio Público.

La ratificación de la pena de prisión efectiva por parte de la Corte Suprema confirma las sentencias impuestas en instancias inferiores y concluye el proceso judicial contra la exfuncionaria correntina.