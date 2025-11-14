Hallaron un “ring de pelea” e incautaron 16 gallos de riña y espuelas en Corrientes

Este viernes allanaron una propiedad del barrio Esperanza de la Capital correntina, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia maltrato animal por infracción a la ley 14346.



La labor desplegada condujo a los efectivos hasta una propiedad situada por calle Revidatti, en una zona de asentamiento poblacional.

En medio de un amplio dispositivo, los uniformados se encontraron con 13 jaulas, con gallos y gallinas en cautiverio, un "gallinero" de fabricación casera, construido en madera.



En su interior, a su vez, disponían de otras 12 jaulas de hierro, y un círculo metálico hecho con chapa, forrada con lona de pileta, también de fabricación artesanal.

La pesquisa presumen que esa estructura era utilizado como "ring de pelea", para gallos de riña, actividad que se halla prohibida por la legislación vigente.

Además, en la requisa del lugar se encontraron con un frasco de plástico que contenía 24 espuelas de metal o "pico", bolsas de alimentos balanceado, y maíz picado, entre otros elementos.

Entretanto,Todos los animales y cosas secuestradas quedaron a disposición de la Fiscalía en turno que dirigió el allanamiento, del cual participaron de peritos policiales y médicos veterinarios.También se movilizaron efectivos de la División Antiarrebato, Grupo Táctico Operacional (G.T.O), Destacamento San Marcos, y de la Dirección General División Policía Rural y Ecológica de Capital.

Cabe señalar que las aves rescatadas fueron trasladadas a una reserva municipal jurisdicción de la vecina localidad de El Sombrero, donde permanecerán bajo cuidado de médicos veterinarios, según pudo saberse.