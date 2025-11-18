Pareja fue detenida por un robo en la zona céntrica de Curuzú Cuatiá

Se logró en las últimas horas un importante avance en la investigación de un robo ocurrido el 12 de noviembre pasado en un alquiler del barrio Centro de la ciudad de Curuzú Cuatiá. Gracias al trabajo conjunto de la División de Investigación Criminal (D.I.C.) y la Fiscalía, se detuvo a una pareja y se secuestraron elementos de interés para la causa, según detalló el portal de El Diario de Curuzú.

La investigación permitió obtener imágenes de cámaras de seguridad y pruebas que llevaron a identificar a los supuestos autores.

La Ufrac, a cargo de la Dra. Belén Arrúa, solicitó órdenes de allanamiento en los barrios La Calera y Alberdi, que se llevaron a cabo con éxito.

En los operativos, se detuvo a D.F.G. y A.C.F., ambos mayores de edad, con domicilio en la ciudad, quienes presentaban un pedido de detención por autoridad judicial. El caso del hombre tiene un frondoso prontuario de antecedentes policiales, según precisaron.

La Policía destacó el trabajo profesional y la colaboración de la sociedad, que permitió llevar tranquilidad a los ciudadanos y demostrar que la seguridad es un esfuerzo conjunto.