Corrientes: chocó y huyó en estado de ebriedad con dos menores en su vehículo

Goya fue escenario de un accidente este domingo, donde chocaron dos automóviles. Uno de los vehículos huyó del lugar, iniciándo así un operativo para capturarlo.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Salta y Pago Largo, donde un automóvil marca Fiat, modelo Uno, fue embestido por otro vehículo que se dio a la fuga.

Tras conocerse el siniestro vial, se inició un operativo coordinado entre diferentes comisarías de la ciudad. Así se dió con un automóvil marca Fiat, modelo Punto, en cercanías de calles 9 de Julio e Hipólito Irigoyen, en barrio Villa Vital.

El conductor que huyó de la escena fue identificado con el apellido Romero, de 31 años. Tras someterlo al test de alcoholemia se obtuvo un resultado positivo con 1.31 g/l de alcohol en sangre.

El vehículo de Romero fue secuestrado y los ocupantes del rodado, entre ellos dos menores, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.

Por otro lado, se espera el informe médico del conductor del otro vehículo. La Policía trabaja para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.

Con información de TN Goya

