Juicio por el crimen del hijo del exjefe de la Policía: revelaron chat de WhatsApp

La cuarta audiencia del debate en el Tribunal de Juicio N°2 en el juicio por el crimen de Alfredo Javier Armando Molina, hijo del exjefe de Policía Alfredo Arnaldo Molina, fue conmovedora sobre las revelaciones donde se exhibieron los contenidos de los WhatsApp.

Quedó en evidencias situaciones ambiguas, indefiniciones de Bárbara Romero, incursiones a escondidas de David Medina a la casa de la mujer cuando no había nadie.

Lo que sí estaba claro es que Romero y Medina habían cortado el vínculo sentimental, no así las comunicaciones donde existían reclamos.

El imputado Osvaldo David Medina, miembro de la fuerza policial enfrenta cargo por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y por “homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género y uso de arma de fuego”.

Durante la audiencia de este viernes se expusieron 11.000 archivos con los chats que incluían fechas y horarios de mensajes entre David Medina y Bárbara Romero, luego entre Bárbara Romero y Alfredo Molina, y finalmente entre Alfredo Molina y David Medina, según reveló el portal de FM Sudamericana.

Una de esas conversaciones del 20 de marzo 2024 -un mes antes de la trágica balacera- Medina le reclamaba: “Me dejaste hablando solo”, “estás con él y no me extrañas”, “estás con él y te olvidás de que existo”.

Le insistía en que “”. Los investigadores señalaron que la pareja había mantenido una relación de 3 años, atravesada en el último período por episodios de violencia física y psicológica denunciados por Romero, según detallaron.Asimismo, en otro chat volvía con los reclamos: “Siempre soy tu segunda opción, tengo que esperar a que no estés con él para que vos me puedas hablar”.Además, la Fiscalía exponía una situación donde se advertía que Romero le contestaba que buscaba alejarse de Molina y le prometía definiciones:”, leyó la fiscal.El 26 de marzo del 2024, Romero le preguntó a Medina "Tras esto, la situación entre ambos volvía a mensajes como "cuando estás con él te olvidas de mí y que yo existo", a lo que la mujer le contestó".Al otro día, el 27 de marzo, surgió un episodio en el que Medina fue a la casa de Romero a tenderle la ropa cuando ella no estaba. En los mensajes se reveló que según Medina "había ropa de él (Molina), la de él la dejé en el lavarropas". A lo que ella contestó "¿había ropa de él?», y el acusado respondió "un bóxer y una remera". La Fiscalía también mostró capturas de pantalla que Romero enviaba a Medina sobre conversaciones con Molina, lo que reforzó la hipótesis de que alternaba la comunicación con uno u otro, según remarcó la información dada a conocer por la emisora radial.Tal vez lo que más sorprendió fue el cruce que hubo entre Medina y Molina, incluso horas antes del crimen en San Cosme.Molina le escribió: "Hola ¿cómo va?" y Medina contestó: "¿qué hacés loco?".-"Che ¿vos todo bien? ¿te peleaste con tu gente?" a lo que Medina interrogó "¿por qué?" y Molina lanzó: "Decime si te peleaste o no y yo te digo". Luego de eso Medina dijo "no me peleé pero ¿qué pasó?".En otra charla, Molina se sinceraba: "Es una pesadilla", "No quiero que me moleste más, no quiero que me escriba. Por eso te pregunté si se peleó con vos porque me busca a mí", lanzó.Molina además le dijo:Las audiencias finales serán el lunes, martes y miércoles 3 de diciembre.