Demoraron a un camionero por el traslado irregular de 30 animales e investigan delitos

La costa del Río Uruguay vuelve al tapete con respecto a situaciones irregulares y posible delito vinculados con la ganadería..

En ese marco, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tomé logró desbaratar una maniobra organizada de traslado irregular de ganado de dudosa procedencia con guías adulteradas.

Los procedimientos se llevaron a cabo entre los días 26 y 27 de noviembre, y estuvieron supervisados por el titular de la Fiscalía Rural de Santo Tomé.

Según describieron, durante los controles, personal especializado detectó importantes inconsistencias en la documentación y trazabilidad de los animales transportados de un punto a otro.

La situación motivó la inmediata intervención del representante del Ministerio Público y un amplio despliegue de personal, unidades y distintas acciones por diversos lugares donde se profundizó la investigación, con la punta del ovillo obtenida por la pesquisa.

Como resultado, fue detenido un hombre que oficiaba de conductor de un camión, una persona de 30 años identificada como Gastón Nicolás T. perteneciente a una reconocida empresa de la zona.

Además, se secuestró un camión marca Mercedes Benz con el que se trasladaban 30 animales: 15 vacas, 10 terneros y 5 búfalos.

Los policías que estaban abocados en investigar los hechos constataron también irregularidades en marcas, señales, guías de traslado y destinos declarados para la hacienda.

Posteriormente, se realizaron verificaciones en tres establecimientos rurales, donde se detectaron cargas sin respaldo técnico con las documentaciones requeridas, así como movimientos de hacienda incompatibles con los registros oficiales.

Las evidencias que fueron descubriendo dejaron al descubierto la existencia de importante red organizada para mover animales de dudosa procedencia con documentaciones adulteradas. La investigación continúa, y no descartan que con el correr de las horas se produzcan nuevas detenciones o allanamientos.