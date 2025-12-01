Corrientes: prisión efectiva para un hombre que abusó a la nieta de su pareja

Un hombre de Mocoretá fue condenado a seis años de prisión efectiva por abusar sexualmente de la nieta de su pareja. La sentencia fue dictada por el juez de Garantías de Monte Caseros, Eduardo Alegre, tras homologar un juicio abreviado impulsado por el fiscal Bruno Gabriel Monzón.

El condenado, A. R. Sotelo, convivía con la niña y se aprovechó de esa situación para cometer dos hechos de abuso en momentos en que ambos quedaban solos.

Los hechos ocurrieron entre mayo y junio de este año, en una vivienda ubicada en un barrio de la periferia de Mocoretá. La denuncia fue realizada por la madre de la menor, quien aportó pruebas que dieron inicio a la causa.

Según la investigación fiscal, luego intentaba asegurar su silencio mediante regalos como dinero, útiles escolares y accesorios personales. El fallo lo declaró culpable de abuso sexual simple agravado por la relación de convivencia preexistente.

La condena fue acordada entre el fiscal, la defensa de Sotelo —a cargo de Hernán Tisocco— y el asesor de Menores e Incapaces de Monte Caseros, Daniel Federico Gutiérrez. El juez valoró como prueba central el testimonio de la niña en Cámara Gesell, considerado veraz y sin signos de inducción, y respaldado por pericias psicológicas que detectaron indicadores compatibles con victimización sexual.

El Tribunal también ponderó informes médicos, relevamientos de la Policía de Corrientes y estudios elaborados por profesionales del Cuerpo de Psicología Forense y de la Unidad de Atención y Asistencia a la Víctima.

Con información de Monte Caseros Online.