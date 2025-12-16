Mburucuyá: el nuevo intendente denuncia deudas, chequeras faltantes y crisis financiera

El nuevo intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, denunció una grave situación económica y administrativa heredada de la gestión anterior, encabezada durante 16 años por la familia Guastavino.

Según un informe elaborado por el actual equipo de gobierno, el Municipio fue recibido con la cuenta bancaria en cero, deudas pendientes y serias irregularidades en la transición.

A cinco días de haber asumido, el jefe comunal aseguró que la prioridad es garantizar el pago de sueldos y la continuidad de los servicios básicos, en un contexto que calificó como “muy crítico”.

Cuenta bancaria sin fondos y deudas pendientes

De acuerdo al informe oficial, al 10 de diciembre de 2025 la cuenta del Municipio en el Banco de Corrientes no registraba saldo disponible. Los últimos seis millones de pesos existentes habrían sido absorbidos por el pago de una cuota impaga de un camión adquirido durante la gestión anterior.

“Recibimos el Municipio con la cuenta en cero y una acumulación de situaciones muy graves”, sostuvo Galarza Florentín, quien afirmó que se trabaja para ordenar las cuentas y cumplir con las obligaciones inmediatas.

Chequeras no entregadas y pagos sin respaldo

Uno de los puntos más sensibles del informe es la falta de entrega de chequeras al Ejecutivo municipal. Según se consigna, esta situación habría sido reconocida ante escribano público por el exviceintendente Alberto Luis Difranco, quien mencionó una supuesta quema de chequeras durante el acto de traspaso de mando.

Además, se detectaron pagos realizados sin la existencia de expedientes que respalden la compra de bienes o la contratación de servicios.

Parque automotor y maquinaria en estado crítico

El relevamiento también señala que al momento del cambio de autoridades no había maquinaria municipal en condiciones de responder a demandas urgentes de los vecinos. El parque automotor fue catalogado como “destruido”, sin vehículos que puedan considerarse nuevos o en buen estado operativo.

Bienes faltantes y problemas en la planta de personal

El acta de entrega del mando menciona bienes municipales que, según la nueva gestión, no fueron localizados. A esto se suma una nómina de personal con documentación incompleta, con carpetas que no cumplen con los requisitos legales para ser consideradas legajos laborales.

Objetivo: normalizar la gestión

Desde el Municipio indicaron que el informe busca dejar constancia del estado real en que fue recibida la Comuna y avanzar en un proceso de ordenamiento administrativo y financiero. “Estamos haciendo todo lo posible para cumplir con los vecinos”, remarcó el intendente.