Hantavirus: el Ministerio de Salud de Corrientes recordó las medidas de prevención

Ante el aumento de casos de hantavirus, con un nivel de letalidad que alcanzó el 39%, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes comunicó las principales medidas de prevención. Se trata de una enfermedad viral aguda grave transmitida por roedores silvestres, especialmente ratones colilargos.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, en lo que va del año se confirmaron 23 casos en Argentina y 9 terminaron en fallecimientos. La mayoría de los contagios se concentraron en la región centro del país (70%) y en el sur (17%).

La advertencia del ministerio está dirigida principalmente a personas que viajan a zonas del país donde circula el virus, ya que Corrientes no registra casos autóctonos.

¿Cómo se transmite?

El hantavirus se transmite a las personas a través de la inhalación de partículas presentes en la orina o las heces de roedores infectados. El contagio puede producirse tanto en espacios abiertos como cerrados, como galpones, huertas, pastizales o viviendas deshabitadas.

También puede transmitirse por contacto directo al tocar roedores vivos o muertos, o por mordeduras. En algunos casos, se ha registrado transmisión interhumana por contacto estrecho durante los primeros días de síntomas.

Síntomas

Entre los síntomas iniciales se destacan fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, similares a un cuadro gripal. Con el correr de los días, la enfermedad puede evolucionar a una dificultad respiratoria severa conocida como síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Puede ser fatal si no se trata a tiempo.

Ante la presencia de estos síntomas, o si una persona fue mordida por un roedor, manipuló uno muerto o tuvo contacto con sus secreciones, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Además de evitar el contacto estrecho con otras personas.

Las autoridades sanitarias remarcaron que no existe un tratamiento específico para el hantavirus. Los pacientes con cuadros graves deben ser internados en hospitales que cuenten con unidades de terapia intensiva y asistencia respiratoria.

Prevención

En cuanto a la prevención, indicaron que es fundamental evitar la convivencia con roedores y mantener la higiene en viviendas y espacios rurales.

Se aconseja tapar orificios en puertas, paredes y cañerías; limpiar superficies con una solución de lavandina (una parte de lavandina cada nueve de agua); humedecer el piso antes de barrer y ventilar al menos 30 minutos los ambientes cerrados antes de ingresar.

Además, recomendaron mantener el pasto corto y despejar malezas en un radio de 30 metros alrededor de las viviendas, ubicar leña y huertas lejos de los domicilios. Así también, al acampar, hacerlo en zonas limpias, sin basurales ni malezas, y no dormir directamente sobre el suelo.

En caso de encontrar un roedor muerto, se debe rociar con lavandina, esperar al menos 30 minutos, recogerlo con guantes y enterrarlo a más de 30 centímetros de profundidad o quemarlo.

Cualquier persona con síntomas compatibles debe consultar de forma urgente en un establecimiento de salud.