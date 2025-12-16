Brasil adopta la inteligencia artificial en sus viajes

El avance de la inteligencia artificial en el turismo está modificando la forma en que millones de viajeros organizan y viven sus recorridos. En Brasil, esta tendencia se consolida con fuerza. Según el Informe Global de Perspectivas de la IA elaborado por Booking.com, el país se ubica entre los mercados con mayor disposición a incorporar estas herramientas en distintos momentos del viaje. El estudio, basado en las respuestas de más de 37.000 consumidores de 33 países, muestra que el interés de los brasileños por la tecnología se traduce en expectativas concretas y en una adopción creciente en actividades habituales del turismo.

Los resultados dejan claro que el entusiasmo es generalizado. El 98% de los consumidores brasileños manifiesta interés por la evolución de la inteligencia artificial, y el 97% asegura que la utilizará en sus próximos viajes. Este nivel de aceptación evidencia un cambio cultural en la relación entre viajeros y tecnología, marcado por la confianza en soluciones que prometen agilizar tareas, resolver dudas y facilitar la toma de decisiones.

En la planificación previa, la inteligencia artificial ya tiene un rol cada vez más relevante. El informe señala que el 44% la utiliza para elegir destinos y determinar la mejor época del año para visitarlos, mientras que un porcentaje similar recurre a estas herramientas para identificar propuestas culturales o actividades locales. Las decisiones gastronómicas también están influenciadas por la tecnología: el 44% consulta a sistemas basados en IA para seleccionar restaurantes o lugares donde comer.

La relación entre los viajeros y las recomendaciones digitales también refleja un cambio interesante. En Brasil, los asistentes de inteligencia artificial superan a los influencers como fuente de consulta. Un 44% confía en la IA para obtener sugerencias, mientras solo el 19% da prioridad a figuras reconocidas de redes sociales. El dato habla de una preferencia por respuestas rápidas, personalizadas y basadas en análisis de datos más que en opiniones individuales.

Durante la estancia en el destino, la tecnología mantiene su presencia. Muchos viajeros la utilizan para resolver situaciones cotidianas. El 50% recurre a herramientas de traducción, el 53% solicita sugerencias de actividades y el 51% utiliza sistemas que recomiendan restaurantes. También se observa una tendencia al uso de la IA para explorar rutas, alternativas de transporte y recorridos menos habituales, aspectos que el 37% incorpora en su experiencia de viaje.

Al regresar, el vínculo con la inteligencia artificial continúa. Casi la mitad de los encuestados, 49%, emplea estas aplicaciones para editar y organizar fotos, integrando la tecnología en el recuerdo del viaje y en su difusión en redes sociales. Este hábito muestra cómo la IA acompaña al viajero más allá del desplazamiento físico.

A pesar del entusiasmo, el informe identifica ciertos límites en la confianza. Un 25% considera que la IA es impersonal y prefiere mantener control humano sobre las decisiones importantes. Solo el 12% confía plenamente en las sugerencias de estas herramientas, mientras que el 23% verifica siempre la información y el 53% lo hace de manera ocasional. Además, sólo uno de cada cinco viajeros se siente cómodo permitiendo que la IA tome decisiones autónomas sin supervisión. Estas cifras muestran que, aunque la tecnología avanza, la intervención humana sigue siendo valorada.

El estudio destaca también una relación entre inteligencia artificial y turismo sostenible. El 84% percibe que estas herramientas pueden contribuir a reducir el impacto en los destinos, por ejemplo, evitando aglomeraciones. El 86% valora recibir recomendaciones que eviten fechas o lugares saturados y el 78% busca experiencias que generen beneficios para las comunidades locales. Esta visión amplía el rol de la IA más allá de la comodidad, asociándola a prácticas responsables.

Los datos del informe de Booking.com confirman que Brasil se encuentra en un punto de transición tecnológica en el ámbito turístico. El país combina un alto nivel de adopción con una revisión cuidadosa de los límites y ventajas de la IA. Para el sector, este escenario plantea oportunidades para desarrollar herramientas que acompañen al viajero, ofrezcan soluciones personalizadas y fortalezcan una experiencia más consciente, eficiente y conectada con su entorno.

