Alimentos: ¿Cómo saber si está en buen estado ?

Te contamos cuáles son los signos de alteración en la calidad de un alimento que indican que no es seguro para comer:

• Cereales y otros alimentos secos: contienen insectos o suciedad, humedad, envases deteriorados, legumbres arrugadas, harinas agrumadas.

• Raíces: blandas, brotadas, golpeadas o dañadas, partes descompuestas.

• Verduras y frutas: marchitas, muy blandas, partes descompuestas, golpeadas.

• Carnes, aves y pescados: mal olor o color.

• Pescados: ojos hundidos sin brillo y escamas sueltas.

• Carnes, hígados y otras vísceras: olor desagradable, color oscuro, superficie gelatinosa.

• Leche: olor agrio (rancidez), forma grumos, suciedad.

• Queso: olor rancio, textura pegajosa, dura o aceitosa, presenta moho (verde o negro).

• Alimentos enlatados: lata hinchada, golpeada, oxidada o dañada debe ser desechada inmediatamente no utilizar (Clostridium botulinum).

¿Dónde denunciar un alimento en mal estado?

Las vías para reclamar en la Argentina son:

• Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente del Ministerio de Salud, por teléfono al 0800-222-6110

• En el Senasa por teléfono al (+54 - 011) 4121-5000 o través de su sistema de denuncias ➡️ https://www.argentina.gob.ar/senasa/sistema-de-denuncias.

• Y, en el caso de las jurisdicciones locales, dirigirse a la dependencia de Bromatología de la Municipalidad que corresponda al hallazgo y/o a la autoridad provincial como el Ministerio de Salud y/o el Ministerio de Producción.