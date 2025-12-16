Corrientes: Hacienda expuso ante Diputados los lineamientos del Presupuesto 2026

El ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, expuso este martes ante la Cámara de Diputados los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto Provincial 2026.

La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos “Raúl Alfonsín” y fue encabezada por el presidente del cuerpo, Eduardo Tassano.

El funcionario estuvo acompañado por el subsecretario de Finanzas, Héctor Grachot, y parte del equipo económico provincial, quienes respondieron las consultas de los legisladores sobre la propuesta de gastos y cálculo de recursos para el próximo ejercicio.

Un esquema similar al de 2025

Tras el encuentro, Rivas Piasentini destacó el clima de la reunión y explicó que el proyecto mantiene características similares al Presupuesto 2025, aunque con valores actualizados y consideraciones propias del año entrante.

“Fue una reunión muy amena, donde se explicaron todos los lineamientos del proyecto de Presupuesto 2026”, señaló el ministro, al tiempo que remarcó que la iniciativa fue presentada en tiempo y forma.

Presupuesto equilibrado

El titular de Hacienda definió al proyecto como una proyección equilibrada, en línea con la política fiscal que viene sosteniendo la Provincia. En ese sentido, afirmó que responde a los lineamientos de gestión del gobernador Gustavo Valdés y del gobernador electo Juan Pablo Valdés.

“El Presupuesto 2026 garantiza el compromiso del Gobierno de Corrientes con los cinco ejes de gestión”, sostuvo, y subrayó que la administración provincial llega al nuevo ejercicio con una base sólida.

Gestión, salarios e inversión

Rivas Piasentini remarcó que el proyecto contempla el cumplimiento de los compromisos salariales en tiempo y forma, al tiempo que busca generar condiciones para la inversión privada y el desarrollo económico.

Según indicó, el esquema presupuestario apunta a sostener el equilibrio fiscal y a crear un contexto favorable para la generación de empleo y el crecimiento de la economía provincial.