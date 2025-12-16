Paredes en Italia: se reaviva la ilusión de Boca Juniors de sumar a Dybala al plantel

El plantel de Boca se encuentra licenciado hasta el inicio de la pretemporada, período que Leandro Paredes aprovechó para regresar a Italia y visitar a sus excompañeros de Roma, escuadra donde dice presente Paulo Dybala, cuyo contrato llega a su fin a mediados del próximo año y despierta gran interés en el Xeneize.

El mediocampista lleva ya dos días en la capital de la península itálica y estuvo presente en el encuentro de la Loba ante Como por la fecha 15 de la Serie A; que resultó en victoria por 1-0 ante el equipo de Nico Paz. La presencia de Paredes alimenta el anhelo dentro del Club de la Ribera de poder reunirle con Dybala, esta vez ambos con el manto azul y oro.

Desde Boca no han ocultado su interés en la Joya, al punto de que el propio Marcelo Delgado reconoció la búsqueda en una entrevista con radio La Red: "Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad. Lo único que sé es que su contrato vence en junio de 2026. Se evaluará y veremos qué sucede".

Sin embargo, existe cautela puertas adentro y están a la espera de una 'señal clara' para activar con decisión por el atacante, que a falta de siete meses en su contrato parece lejos de renovar su contrato con Roma debido un ciclo marcado por las lesiones y que permite al Xeneize aparecer en la escena, con el agregado de que la presencia de Leandro Paredes dentro del plantel y actualmente en Europa podría ser crucial para ayudar a convencer al cordobés de 31 años, confeso hincha del club.

El volante mismo se expidió sobre el deseo de volver a compartir con Dybala, luego de la victoria sobre River en el Superclásico: "Tener un jugador como Paulo en el equipo, con la calidad que tiene y la jerarquía que tiene, sería algo espectacular", manifestó.

Y, pasando la pelota para el otro lado, agregó: "Dejo que la decisión la tome cada uno, no puedo meterme, no soy quien para hacerlo. Hay muchísimas cosas para poner en la balanza, está por ser papá también. Ojalá que tome la mejor decisión para él y su familia. Acá lo esperamos con la ilusión intacta".

Días atrás a esos dichos, el padre de Paredes había revelado una charla que tuvieron ambos futbolistas e ilusionó a todo el pueblo bostero: "Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en La Bombonera".

