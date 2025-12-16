Reintroducción en El Impenetrable: llegó una familia de ocho nutrias gigantes

Una familia de ocho nutrias gigantes llegó al Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco. El traslado forma parte del proyecto de reintroducción de la especie impulsado por la Fundación Rewilding Argentina.

Proceso de reintroducción

Los ejemplares provienen del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires y ya se encuentran en un proceso de adaptación previo a su futura liberación en el río Bermejo.

El arribo se produjo hace algunas semanas y se suma a una pareja de nutrias que había sido trasladada al área protegida en 2023. Con este nuevo grupo, el proyecto avanza en la recuperación de una especie que estuvo extinta en la región durante casi un siglo.

Según explicó María Eugenia Fenoglio, coordinadora del Programa de Nutrias Gigantes de Rewilding Argentina en El Impenetrable, los animales se adaptan favorablemente al entorno. “Ya construyeron una madriguera natural en la barranca del recinto, lo cual es una buena señal”, señaló.

Las nutrias permanecen en un espacio de presuelta, donde se evalúa su comportamiento, capacidad de pesca y adaptación al ambiente natural, antes de avanzar con la liberación definitiva en las lagunas y cursos de agua del Bermejo.

El grupo está conformado por una hembra adulta, Lesna, y un macho llamado Arno, ambos de origen europeo, junto a sus crías nacidas en cautiverio. La familia incluye ejemplares de distintas edades, desde crías de pocos meses hasta juveniles de dos años.

Depredador Tope

Foto: Lucinda Di Martino

Fenoglio recordó que las nutrias gigantes cumplen un rol clave en los ecosistemas acuáticos, ya que son depredadores tope y regulan las poblaciones de peces. “Es un animal que nadó y vivió libremente en nuestro país hasta que, lamentablemente, por nuestra intervención, se extinguió”.