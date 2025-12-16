Siniestro vial en Corrientes: un motociclista está grave tras perder el control

Un motociclista está con lesiones graves luego de un siniestro vial registrado en la madrugada de este domingo en Esquina.

Según la información policial que se conoció el lunes por la noche, el hecho ocurrió alrededor de las 5.30 en calle Velazco, entre Rivadavia y Sargento Cabral. Por causas que aún se investigan, un hombre de 37 años que circulaba en una moto Keller KN150 GY habría perdido el control del vehículo.

Tras el impacto, el conductor fue auxiliado y trasladado de urgencia al hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes.

Policías de la Comisaría de Distrito Primera de Esquina intervinieron en el lugar y realizaron las medidas correspondientes. La investigación continúa para determinar las circunstancias del siniestro.