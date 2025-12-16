El Diputado correntino Lisandro Almirón tuvo agenda activa en comisiones estratégicas

El diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón, integrante del bloque La Libertad Avanza, participó el lunes de dos reuniones constitutivas de comisiones estratégicas en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del inicio formal del trabajo legislativo.

Durante la jornada, el legislador correntino formó parte de los encuentros de la Comisión de Legislación Penal y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ambas consideradas centrales para el tratamiento de iniciativas clave del Ejecutivo y del Parlamento.

Designación de autoridades

En el desarrollo de las reuniones, se procedió a la designación de las autoridades que conducirán cada comisión durante el período legislativo.

En la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fue ratificado como presidente el diputado Bertie Benegas Lynch, mientras que en la Comisión de Legislación Penal resultó electa como presidenta la diputada Laura Machado.

Posicionamiento político del bloque

Desde La Libertad Avanza, el diputado Almirón reafirmó el acompañamiento del bloque al rumbo político y económico del Gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei.

“El rumbo marcado por el Presidente fue ratificado por la voluntad popular en las elecciones de octubre y será respetado y defendido en el ámbito legislativo”, expresaron desde la bancada, al destacar la responsabilidad del Congreso en la implementación de las transformaciones impulsadas por el Ejecutivo.