En operativos en diferentes puntos de Corrientes se detuvo a personas con antecedentes

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a varias personas en la ciudad Capital en diferentes operativos. Algunas de ellas poseían antecedentes.

La primera detención ocurrió durante la madrugada del lunes, luego que un llamado al 911 advirtiera sobre una situación en calle Las Teresitas y Aguapey. Una persona estaba incumpliendo una restricción de acercamiento.

Al llegar al lugar, se identificó y demoró a un hombre mayor de edad, quien además poseía antecedentes policiales.

El segundo operativo se realizó en inmediaciones de calles Ballerini y Palmeras, donde efectivos fueron advertidos vía radial sobre un hombre en actitud sospechosa.

Al llegar al sitio, los agentes identificaron a un hombre de 30 años quien transportaba un televisor, el cual no pudo justificar propiedad ni procedencia. Tras las primeras indagaciones se constató que el sujeto poseía antecedentes por delitos contra la propiedad, siendo demorado en el lugar y el elemento secuestrado de forma preventiva.

Por otro lado, efectivos del G.R.I.M. V detuvieron a un hombre mayor de edad, merodeando y observando el interior de vehículos estacionados.

La última detención ocurrió en inmediaciones de calles 9 de Julio y San Luis, donde agentes de la patrulla motorizada aprehendieron a un hombre de 39 años que causaba disturbios en la vía pública, en claro estado de ebriedad.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías correspondientes, donde se realizaron las diligencias de cada caso.