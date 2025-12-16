El correntino Almirón integra la comisión de Hacienda y Presupuesto: "Hay dictamen"

El diputado correntino, Lisandro Almirón, integra la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación que este martes logró emitir dictamen sobre el proyecto de Presupuesto 2026.

"Es un gran honor para mí integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, representando a La Libertad Avanza. Formamos parte del bloque que impulsa el proceso de reformas más profundo de nuestra historia reciente, de la mano de nuestro Presidente @javiermilei", posteó el legislador nacional.



"Tenemos dictamen. Hoy dimos un paso fundamental al emitir dictamen sobre el proyecto de Presupuesto".



"Nuestra prioridad es clara: orden económico y equilibrio fiscal innegociable; simplificación y eliminación de burocracia"



"Iniciamos una etapa clave de responsabilidad legislativa para llevar este debate al recinto y aprobar las transformaciones que los argentinos votaron. La Argentina sale adelante con coraje y decisión".

