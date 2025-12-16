Paro de controladores aéreos: advierten por vuelos con demoras en Corrientes

Un paro de controladores aéreos en Aeroparque programado a partir de este miércoles genera demoras y reprogramaciones en vuelos que parten desde Corrientes, en el marco de un conflicto gremial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Si bien la afectación es parcial y en horarios específicos, algunos pasajeros ya se vieron alcanzados por la medida.

Vuelos afectados en Corrientes

EL LITORAL

Una usuaria que tiene programado un vuelo para este miércoles desde Corrientes a Buenos Aires con la aerolínea Flybondi manifestó a El Litoral que su vuelo sufrió modificaciones de último momento: “Mi vuelo tenía que salir a las 19 pero nos avisaron que saldrá a las 20,30 y en vez de ir a Aeroparque irá a Ezeiza”, relató.

Según pudo saber este medio, los demás vuelos programados al menos para este miércoles y jueves no presentan inconvenientes, ya que no coinciden con los horarios establecidos para las medidas de fuerza. No obstante, se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con antelación, debido a que el cronograma de paros se extiende durante diciembre.

Sobre las medidas de fuerza

Las medidas de fuerza se llevan adelante por un conflicto paritario y presuntos acuerdos incumplidos con Eana. Desde el gremio Atepsa aclararon que el paro afecta únicamente a los despegues de aeronaves, mediante la restricción de autorizaciones en tierra, y que durante los horarios de la medida no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo. La operatoria de arribos, en tanto, no se ve alcanzada.

En busca de destrabar el conflicto, la Secretaría de Trabajo de la Nación fijó una nueva audiencia para este miércoles a las 10 horas, con el objetivo de continuar las negociaciones.

Cronograma completo

Mientras tanto, el paro continúa vigente y el cronograma confirmado para este miércoles de 8 a 11, se verán afectados los despegues de vuelos con destino nacional. El jueves 18, la medida se repetirá entre las 16 y las 19, también para vuelos nacionales. El martes 23 de diciembre, el paro será de 19 a 23 horas, nuevamente con impacto en vuelos de cabotaje. El sábado 27 de diciembre, de 14 a 17, la afectación alcanzará a vuelos internacionales en todos los aeropuertos del país. Finalmente, el lunes 29 de diciembre, de 8 a 11, la medida impactará en toda la aviación, tanto nacional como internacional, en todas las terminales aéreas.

Desde el sector recomiendan a quienes tengan previsto viajar desde o hacia Corrientes durante esos días mantenerse informados y chequear posibles cambios en horarios, destinos o reprogramaciones.