Corrientes: fue detenido tras robar un bolso de un vehículo estacionado en la Costanera

La Policía de Corrientes informó que recuperó elementos robados en la ciudad Capital tras la rotura del vidrio de una camioneta estacionada.

El hecho ocurrió el domingo pasado en la intersección de avenida 3 de Abril y Costanera Sur, donde un desconocido rompió el vidrio de una camioneta marca Ford, modelo Ecosport, para sacar un bolso de su interior.

Tras realizarse la denuncia del hecho se inició una investigación y amplio rastrillaje por las zonas aledañas. El operativo tuvo un resultado positivo tras divisarse una persona con un bolso de las mismas características al denunciado en inmediaciones de calle General Paz y pasaje Morgan.

Es así que se demoró e identificó a un hombre de 30 años, quien fue apuntado como el autor del robo, siendo trasladado a la comisaría correspondiente junto a lo recuperado, donde se realizaron las diligencias del caso.