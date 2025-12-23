Cómo será el operativo de seguridad en Navidad y Año Nuevo en Corrientes

La Policía de Corrientes implementará un operativo especial de seguridad con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, que incluirá la afectación del 100% del personal policial, cierres totales de la costanera y controles reforzados en espacios públicos de la Capital y el interior provincial.

El personal será distribuido en partes iguales: el 50% prestará servicio entre el 24 y 25 de diciembre, y el otro 50% lo hará entre el 31 de diciembre y 1° de enero.

Cierre total de la costanera

Una de las principales medidas será el cierre total de la costanera norte y sur, con la instalación de 22 puestos policiales destinados a restringir el ingreso y la circulación de vehículos.

La medida regirá desde las 22 horas del 24 y del 31 de diciembre, hasta aproximadamente las 7 u 8 de la mañana del día siguiente. Durante ese lapso, no se permitirá el acceso vehicular, aunque sí habrá presencia policial permanente.

Además, el 25 de diciembre se mantendrá un servicio especial continuo, con refuerzo en espacios públicos, como plazas, parques, playas y zonas de esparcimiento, lugares donde habitualmente se concentran los festejos.

Fotografía: Cacho Monzón

Controles y corredores seguros

El operativo también contempla la restricción del ingreso de elementos cortantes en la zona de la costanera, especialmente para quienes concurran a locales bailables.

Para garantizar la seguridad, se habilitará un corredor vial sobre la avenida Jorge Romero, donde habrá personal policial para permitir el descenso de personas y su desplazamiento seguro hacia boliches, bares y otros locales gastronómicos.

Alcance provincial

El mismo esquema de seguridad se replicará en todas las localidades del interior, adaptado a las características de cada ciudad. En aquellas que cuentan con costanera, se aplicará el cierre vehicular, mientras que en el resto se reforzará la presencia policial en la vía pública.

El operativo involucra a todas las dependencias policiales, incluyendo personal convencional, grupos especiales, efectivos uniformados y de civil.