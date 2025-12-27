San Luis del Palmar: se realizaron operativos de prevención policial en zonas evacuadas

Se reforzó la prevención policial en San Luis del Palmar durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, a causa de las inundaciones provocadas por el temporal que afecta a la localidad. El objetivo fue resguardar las zonas afectadas y prevenir hechos delictivos en las casas de las familias evacuadas.

Los operativos estuvieron a cargo de distintas áreas de la Policía de Corrientes, que desplegaron recorridas y puestos fijos en puntos considerados estratégicos, incluidos los centros de evacuados.

Operativo

Participaron efectivos de la División Infantería del área capital, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de San Luis del Palmar, la Unidad Regional I, comisarías de los distritos San Luis del Palmar y Lomas de González, y la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica.

Según se informó, el trabajo conjunto buscó garantizar la seguridad en sectores vulnerables por el avance del agua y brindar tranquilidad a las personas evacuadas. Además, se reforzó la presencia policial en áreas con menor circulación de vecinos.